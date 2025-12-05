Los cultivos de verano avanzan en su implantación con dificultades en el oeste bonaerense

La siembra de soja de la actual campaña 25-26, ya cubre el 44,7 % de las 17,6 MHa proyectadas. Los núcleos en siembra de soja de primera transita su recta final, sobre el Centro de Buenos Aires, la falta de piso dificulta el ingreso a los lotes demorando el avance de las labores. A su vez, a la espera de una mayor intención de siembra, comienza a tomar ritmo la siembra de soja de segunda sobre ambos núcleos a medida que se avanza con la cosecha de fina, destaco la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Maiz

Por su parte la siembra de maíz con destino a grano continúa avanzando con la apertura de la ventana de siembra tardía en el centro y sur del área agrícola, y ya alcanza el 44 % del total nacional tras un progreso intersemanal de 5 p.p. Del área ya implantada, el 86 % se mantiene en condición Buena a Excelente, impulsado por una adecuada humedad en los perfiles.

En línea con ello, la oferta hídrica a nivel nacional muestra un panorama claramente favorable: el 94 % del área se ubica entre condiciones Adecuada/Óptima. Si bien persisten excesos puntuales en el Núcleo Sur, y sectores del centro bonaerense, estos no modifican el escenario general, donde la recarga de los perfiles sostiene una correcta emergencia y un buen desarrollo inicial de los lotes, acompañando el avance de la siembra tardía.

Girasol

En cuanto al cultivo de girasol, la entidad dio por finalizada la siembra de las 2,7 MHa estimadas para el cultivo. Si bien restan algunas hectáreas por sembrar en sectores del centro y sur de Buenos Aires, estas no modificarían la actual estimación. Un 19 % del área se encuentra entre llenado de grano y madurez fisiológica, concentrada en las zonas primicia de la oleaginosa. Incluso, se han registrado las primeras pruebas de recolección en el NEA, arrojando rendimientos entre los 25 y 35 qq/Ha.

Sin embargo, en esta región, se informa un importante problema por ataque de palomas en los capítulos que, aunque pareciera ser en sectores puntuales, ha producido mermas importantes de rendimiento en algunos lotes. En cuanto al resto del área, la misma transita desde V2 hasta floración, dependiendo del momento de siembra, pero en todos los casos la condición de cultivo es Normal a Excelente.

Sorgo

En lo que respecta al sorgo granífero, luego de un progreso interquincenal de 11,4 p.p., la siembra cubre el 45,4 % de las 900.000 hectáreas proyectadas para la campaña 2025/26. Se registra un adelanto interanual de 4,3 p.p., como consecuencia de la buena disponibilidad hídrica y una menor intención de siembra. Los mayores avances se registraron sobre el Sur de Córdoba y Núcleo Norte, dando por finalizada la siembra en este último. Lotes de siembra temprana sobre ambos Núcleos, Norte y Sur, transitan etapas vegetativas bajo óptimas condiciones de humedad, al igual que sobre el Centro-Este de Entre Ríos, donde la siembra se encuentra en su etapa cúlmine.