Llega una nueva Jornada a Campo del IPCVA. Sera en Tres Arroyos

Bajo el slogan “Tecnologías y manejo para una nueva ganadería”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevará a cabo una nueva Jornada a Campo el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025 en el Establecimiento “La María Luisa”, ubicado a 28 km de Tres Arroyos, sobre Ruta 73, entre la Ruta 228 y San Francisco de Bellocq. La jornada, que contará con la participación especial del INTA, incluirá disertaciones técnicas y una visita al establecimiento con dos “paradas” o salidas a campo: “Tecnología e innovación en pasturas en Tres Arroyos y la región”, y “Prácticas y decisiones para una estrategia de manejo eficiente del rodeo de cría en la región”.

Entre las disertaciones previstas se destacan:

– “Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea”, a cargo del Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti (Jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCVA) y el Dr. Gerardo Leotta (Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas).

– “Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA”, por el Med. Vet. Silvio D. Marchetti (Dirección Nacional de Producción Ganadera, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca).

– “Potenciando la ganadería en los sistemas mixtos”, con el Ing. Agr. (PhD) José Arroqui (EEA INTA Naredo).

– “Ventajas de la IATF: ¿Qué consideraciones tener en cuenta para que sea exitosa?”, a cargo del Biol. (PhD) Luis Ferre (Chacra Experimental de Barrow – MDA-INTA).

La apertura del encuentro estará a cargo del propietario del establecimiento, Fernando Briones, la Ing. Agr. Natalia Carrasco (Directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow – INTA) y Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados, por lo que se solicita realizar una inscripción previa en www.ipcva.com.ar.

El programa completo se puede ver con un click aquí.

No se suspende por lluvia.