Llega nuevamente Aires de España III: Guitarras, persecucion, bailes y cantos
Fue en agosto 2023 que la Biblioteca Popular José Ingenieros recibió a sala llena «Aires de España», show musical de Maritín Pastorino. Un espectáculo que recorre música española, baile flamenco, músicos y castañuelas en vivo. El público ovacionó de pie a las artistas cuando finalizaron las funciones y de igual modo sucedió el año pasado con nuevas presentaciones. Este fin de semana llega la tercera edición, inédita y renovada para que vengas a disfrutar.
Este sábado 11 a las 21hs y domingo 12 a las 21hs realizarán funciones para quienes gusten vivir la experiencia. Integran esta propuesta local Maritin Pastorino, Cristina Cingolani, Griselda Malis, Lilian Curti , Cecilia Nosa y su grupo de alumnas. Músicos invitados estará Hector Yaconis en guitarra y voz y Pablo Ayala en cajón peruano.
