Llega nuevamente Aires de España III: Guitarras, persecucion, bailes y cantos

Fue en agosto 2023 que la Biblioteca Popular José Ingenieros recibió a sala llena «Aires de España», show musical de Maritín Pastorino.

Un espectáculo que recorre música española, baile flamenco, músicos y castañuelas en vivo. El público ovacionó de pie a las artistas cuando finalizaron las funciones y de igual modo sucedió el año pasado con nuevas presentaciones. Este fin de semana llega la tercera edición, inédita y renovada para que vengas a disfrutar.