Licencias de Conducir a personas mayores de 71 años: recomendaciones en como proceder

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los vecinos mayores de 71 años que deben solicitar turno con al menos 45 días de anticipación al vencimiento de su licencia.

El trámite puede gestionarse de manera personal o a través de otra persona, presentando DNI y licencia de conducir del titular.

Desde el área se informa que actualmente existe una alta demanda de turnos, motivo por el cual resulta fundamental realizar la gestión con tiempo suficiente para evitar demoras o la imposibilidad de renovar en la misma semana del vencimiento.

Asimismo, se solicita a la comunidad planificar con previsión el trámite de renovación, de modo de garantizar una atención ordenada y ágil para todos los solicitantes.

La oficina continúa trabajando para mejorar la atención al público y recuerda que la renovación en tiempo y forma contribuye a mantener la vigencia de las licencias y la seguridad vial en el distrito.