Leones se prepara para las Jornadas Trigueras Nacionales 2026: tecnología, política y mercado en el corazón de la Fiesta Nacional del Trigo

Leones se prepara para vivir dos jornadas intensas dedicadas al trigo, en el marco de una edición histórica de la Fiesta Nacional del Trigo que celebra sus 70 años. Las 53° Jornadas Trigueras Nacionales, que se desarrollarán los días 12 y 13 de febrero de 2026, volverán a posicionarse como uno de los espacios técnicos, políticos y productivos más relevantes de la cadena triguera argentina.

Guillermo Sarboraria, Coordinador de las Jornadas Trigueras Nacionales 2026, en dialogo con Los Agusti, confirmó que la organización avanza a paso firme y con una agenda cargada de contenidos estratégicos para el sector.

El objetivo central es reunir a toda la cadena del trigo: producción, industrialización, comercialización y actores políticos, tanto provinciales como nacionales. Un ámbito de debate, diagnóstico y construcción de consensos que se consolida año tras año.

Uno de los grandes hitos de la edición 2026 será la presencia de una delegación de Abitribo, la asociación de molineros más importante de Brasil, país que compra entre 7 y 8 millones de toneladas de trigo argentino por año.

La delegación participará durante toda la jornada del jueves, con reuniones privadas por la mañana y una participación clave por la tarde en la XII Mesa Nacional de Trigo, un espacio que ya es considerado un ícono del sector.

“La Mesa Nacional de Trigo reúne a la cadena completa del trigo y a los distintos agendamientos políticos provinciales y nacionales. Eso es muy relevante”.

Este encuentro permite debatir políticas, mercados, logística y competitividad, y culmina con la firma de un documento consensuado que marca la hoja de ruta del sector.

Economia, deporte y campo: Un cierre con identidad propia

La jornada del jueves se abrirá también al público general, con entrada libre y gratuita, incluyendo la disertación del economista Gustavo ‘Lacha’ Lázzari, quien aportará su mirada sobre el contexto económico nacional.

El cierre combinará producción agropecuaria y deporte, bajo el lema “Unidos por dos pasiones: el fútbol y el campo”, con la participación de Leo Ponzio y Roberto ‘Pato’ Bondancieri, referentes de River y Boca, pero también productores y apasionados del agro.

Revolución 4.0: drones y agricultura del futuro

El viernes estará marcado por la innovación tecnológica. A las 15 horas se desarrollará la jornada “Revolución 4.0: drones transformando la agricultura del futuro”, una propuesta novedosa que abordará el impacto real de estas herramientas en el agro.

Habrá bloques técnicos con especialistas del INTA Marco Juárez, asesores privados y representantes de DJI Argentina, además de un espacio específico sobre claves legales para el uso de drones, con la participación de colegios profesionales y organismos oficiales.

El cierre será a campo, con demostraciones en vivo de pulverización, fertilización y siembra mediante drones.

Presencia nacional y expectativas políticas

En cuanto a la participación de autoridades nacionales, ya está confirmada la presencia del Secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, junto a representantes de SENASA e INTA.

Las gestiones para contar con la presencia del Presidente de la Nación ya fueron realizadas y se aguarda una definición más cercana a la fecha del evento.