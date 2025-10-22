“Le vaciaron el cargador”: un policía de San Martín fue atacado a balazos y pelea por su vida

Un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires permanece internado en estado crítico tras ser atacado a balazos en un confuso episodio ocurrido en la localidad bonaerense de Ciudad Jardín, partido de San Martín.

El hecho tuvo lugar cerca de las 21.15 del domingo en la calle Solís al 6700, entre Diagonal San Martín y Einstein. Según informaron fuentes policiales, el agente, identificado como Héctor Gallarda, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), recibió un disparo en la axila derecha.

Durante el llamado al 911, un testigo afirmó que a la víctima “le vaciaron el cargador”, lo que da cuenta de la violencia del ataque, cuyas circunstancias aún son materia de investigación.

Gallarda fue auxiliado por personal de Bomberos de la unidad 19 y trasladado de urgencia al hospital Boccalandro, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en grave estado.

Por el momento, no hay detenidos ni se conocen los motivos del ataque. Interviene la fiscalía de turno del Departamento Judicial San Martín, que dispuso peritajes en la zona y el relevamiento de cámaras de seguridad.

Infocielo