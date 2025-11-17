Lazzari: Es la gente la que eligió el cambio de régimen

El 4to. Congreso Federal Ganadero del Rosgan, celebrado en la Bolsa de Comercio de Rosario bajo el lema “La revancha de la ganadería”, reunió a productores, técnicos y dirigentes del país para debatir sobre los desafíos y oportunidades del sector.

En ese contexto, el economista y empresario pyme Gustavo Lazzari ofreció una mirada sobre el contexto macroeconómico y los obstáculos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas del agro. Lazzari, conocido por su defensa de la actividad privada, sostuvo que “la Argentina necesita reformas urgentes para que las pymes vuelvan a invertir”. Sin embargo planteo que este gobierno electo, no es un plan económico, sino es la gente la que eligió el cambio regimen, entre de la gente, los pibes jóvenes que nos dijeron a los mayores, «Cambien la cancha porque nos vamos todos», aseguro el economista en dialogo con El Regional Digital. Lazzari puntualizo «eso se votó, se ratificó, está clarísimo. el nuevo régimen no te va a devaluar cada 3 días para que vos tengas mejor competitividad y vayas zafando en el corto plazo. No va a ser una sucesión de cortos plazos, va a ser un cambio distinto de régimen donde el tipo de cambio, la inflación no te salva más la falta de competitividad. No nos salva más», arremetió.

Dado eso, tenemos que bajar los costos, tratar de ser más competitivos», y agrego hay 24,000 millones de platos que se hacen todos los días. ¿Cómo cómo vas a andar pretendiendo que nos va a salvar el tipo de cambio cuando vos tenés que vender las 24000 millones. Hoy están cenando los chinos, tenemos que ver como le metemos un gramito mas a cada uno». Entonces a mí me parece que cambia la agenda de la cabeza y tiene que cambiar la croca del sector privado fundamentalmente», recomendó.