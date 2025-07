Las heladas le dieron un duro golpe a la chicharrita: Aun así, insisten en seguir monitoreando para conocer mejor el comportamiento del vector

El 22º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, realizado con datos relevados entre el 20 de junio y el 4 de julio de 2025, confirmó la tendencia que se empezaba a esbozar en el registro anterior: las heladas han tenido un impacto muy fuerte en las poblaciones de chicharrita, que retrocedieron en las cinco zonas agroecológicas estudiadas.

En las regiones Centro Sur y Centro Norte, el efecto modulador de las heladas ha provocado caídas de entre 80 y 90% en las poblaciones, lo que resulta muy prometedor de cara a las siembras tempranas. También en el Litoral se registra un descenso importante de la presencia de la plaga. El impacto ha sido también muy significativo en las zonas endémicas (NOA y NEA), si bien todavía se mantienen algunos focos con alta presencia. Para apreciar mejor la dinámica de las poblaciones en el ingreso al invierno, el presente informe agrega un registro de la intensidad de la temperatura en varias localidades y una comparación del promedio de capturas en cada región en las últimas tres lecturas.

En tanto, las muestras analizadas mediante la técnica de PCR para detección de Spiroplasma (CSS) revelan una caída de infectividad en relación con el verano, y muy baja en la zona Centro Norte.

“El clima está jugando un papel crucial en el reseteo de las poblaciones: no sólo le pega a los adultos sino también a los ejemplares inmaduros, los huevos se vuelven no viables, y también mata los maíces guachos que pudiera haber, con lo cual se eliminan las fuentes de alimento. No obstante, es muy importante no relajarse y seguir monitoreando, para generar información que nos permita entender mejor cómo es el comportamiento invernal de esta plaga”, dijo Alejandro Vera, investigador de la EEAOC y coordinador de la Red.

Para los especialistas de la Red, la recomendación es registrar la presencia de Dalbulus maidis no solo en trampas cromáticas adhesivas, sino también en cultivos invernales o de servicio, así como en malezas que puedan actuar como reservorios del vector.

Para acceder al informe completo de la Red y el detalle por regiones: https://www.maizar. org.ar/vertext.php?id=949