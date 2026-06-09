Las exportaciones de ovoproductos alcanzaron un crecimiento interanual de 28,5% en valor durante el primer cuatrimestre de 2026

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que las exportaciones de ovoproductos mostraron un crecimiento interanual de 28,5% en valor en el primer cuatrimestre de 2026, por un total de u$s10,8 millones, según datos suministrados por la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal en base a INDEC y SENASA.

En cuanto a volumen, las ventas alcanzaron las 1.312 tn, superando en 8% al mismo período del año pasado.

Los principales destinos fueron Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte. El resto se distribuye entre Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México.

Cabe destacar que a pocos días de la entrada en vigencia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, Argentina cubrió el total de la cuota sin arancel de 333 tn de huevo entero y yema – equivalentes huevo fresco- asignada al bloque.

Entre los ovoproductos exportados a todo el mundo en 2026 se destacan el huevo entero, la yema y la albúmina en polvo, cuyo destino es la industria alimenticia de mayonesas, panificados, budines, pastas y helados, entre otros.

La producción de huevos aporta una proteína de excelente calidad nutricional, muy accesible y versátil para la preparación de alimentos con una amplia distribución regional, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta, lo que la constituye en una actividad dinamizadora que brinda trabajo y arraigo en todo el país.