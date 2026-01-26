Lanzaron «El Manual de la Papa», obra de referencia global para el cultivo

Escrita por el reconocido especialista holandés Prof. Dr. Anton J. Haverkort y traducida y actualizada por el Prof. Dr. Daniel O. Caldiz, la obra busca no solo ser un compendio de información, sino una herramienta para mejorar el rendimiento y la calidad del cultivo a nivel global.

A diferencia de otras publicaciones que abordan aspectos parciales, este manual propone un enfoque sistemático basado en una formulación

ampliada del rendimiento. Según explicó el Dr. Daniel Caldiz, coautor del libro, la obra integra cinco dimensiones clave: Sociedad, Planta, Material de propagación, Ambiente y Manejo.

Este encuadre permite entender que el éxito de un cultivo no depende de un solo factor. Por ejemplo, el pilar de la sociedad contempla las reglas y demandas del entorno donde se desarrolla la actividad, mientras que el ambiente cobra especial relevancia ante los desafíos del cambio climático. El manual también profundiza en la botánica y la genética, elementos cruciales para la producción de semillas de alta calidad.

El «cultivo del futuro»

La publicación destaca el papel estratégico de la papa en la seguridad alimentaria mundial. Con una producción global que ha alcanzado un récord de 320 millones de toneladas y unas 18 millones de hectáreas cultivadas, el tubérculo supera a cereales como el trigo, el maíz o el arroz en su capacidad de producir alimento por hectárea.

Caldiz señala que, aunque históricamente la papa estuvo asociada a hambrunas por falta de tecnología, hoy el panorama es distinto. Países como China e India han transformado el mercado, pasando de ser consumidores en fresco a potentes exportadores de productos procesados, como papas fritas congeladas.

Una obra monumental y actualizada

El libro, que salió de imprenta en julio de 2025, cuenta con cerca de 600 páginas y más de mil fotografías, diagramas e infografías de alta calidad. A pesar de su rigor científico —respaldado por 15 páginas de referencias bibliográficas—, está redactado en un lenguaje accesible para un público transversal que incluye a estudiantes, profesionales, técnicos y tomadores de decisiones en la industria.

Los autores enfatizan que, si bien es una obra exhaustiva, la ciencia avanza constantemente. Por ello, el manual ofrece una base sólida para que los productores incorporen innovaciones tecnológicas y realicen ajustes finos en sus prácticas agronómicas.

Los interesados en conseguir el libro pueden ponerse en contacto vía email con el coautor -daniel.caldiz@gmail.com- o bien comunicarse al móvil +549 2266 443978.

Recomendaciones para el sector: Mirar al largo plazo

En el marco de la presentación del libro y una gira técnica por zonas productoras de Argentina como Balcarce, Otamendi y Mendoza, el Dr. Caldiz compartió una reflexión para los productores locales. Advirtió sobre los riesgos de ver a la papa como un «cultivo de oportunidad».

Ante situaciones de sobreoferta y caída de ventas -lo que él denomina «la tormenta perfecta-, la clave reside en la planificación y tecnificación a largo plazo. «Hay que tecnificarse pensando en ser más eficientes… es la única manera en que podemos progresar», afirmó el especialista.

Por Incrementar