Lacteos La Blanqueada volvio a recibir oro por sus quesos en un Mundial

La empresa nuevejuliense Lácteos La Blanqueada volvió a revalidad el compromiso por la calidad y sabor de sus distintos tipos de quesos, en el 4º Mundial de Quesos en San Pablo, Brasil donde compitieron mas de 2.000 quesos en distintas categorías, entre ellos tres de La Blanqueada: Reggianito, Provoleta y Gouda.

Desde la empresa celebraron el logro, ya que les marca el buen trabajo que vienen realizando, aunque no se quedan en ello, siempre están en la mejora continua de sus productos. Lucia Secreto desde el área de calidad, comento que fue una gran feria internacional de quesos, del que se inscribieron 2.600 quesos, entre ellos junto a La Blanqueada, también se sumaron dos empresas de argentina, que también obtuvieron premios.

provoleta de La Blanqueada fue la mejor del mundial, y recibió medalla de oro , mientras que el Gouda de la empresa nuevejuliense, se quedo con la medalla de plata En ese orden el jurado del Mundial de Queijo do Brasil, dictamino que lade La Blanqueada fue la mejor del mundial, y recibió, mientras que elde la empresa nuevejuliense, se quedo con la

Conforme se informo el concurso, evalúa los quesos en cata a ciegas, sin información sobre su origen ni su elaboración. Solo importa lo que cada queso expresa, destacaron desde la empresa que transita 75 años de elaborar quesos.

En Expo Suipacha

Como parte de su objetivo de conocer los comentarios de distintos jurados, desde La Blanqueada informaron que ya se preparan para ser parte de la 20º edición de Expo Suipacha 2026, que habrá de desarrollarse del 6 al 10 de mayo próximo. En ese marco, la empresa vuelve a este concurso con reconocimiento nacional, y que en las ultimas ediciones le dio a La Blanqueada muy buen reconocimiento por sus quesos.