La venta de maquinaria agrícola creció 12,8% en el último trimestre

La industria de maquinaria agrícola de la Argentina registró un buen desempeño en el segundo trimestre de 2025, considerando la inflación interanual promedio entre abril y junio del corriente año, la facturación en términos reales implica un crecimiento genuino de 12,8%. 

De acuerdo con el Informe de la industria manufacturera presentado por el INDEC, durante el segundo trimestre de este año se registró un una facturación total de $743.826 millones de pesos, lo que representa un aumento interanual del 66,9% en valores, sin tener en cuenta la inflación de este periodo que se aproximó al 48%.

Facturación 

Dentro del incremento total de facturación total, el 33,7% fue representado por la venta de tractores, seguido por implementos con el 26,4% (pulverizadoras de arrastre y autopropulsadas, acarreo y almacenamiento de granos, entre otros.), cosechadoras representando el 21,4% y el 18,5% por sembradoras. 

Unidades vendidas 

Durante este período, aunque las cosechadoras fueron las menos vendidas (294 unidades), registraron el mayor crecimiento interanual con un 86,1%. Los implementos (2.067 unidades), tuvieron la segunda mayor variación respecto al mismo período del año anterior, con un 36,9% de crecimiento interanual. Seguidos por las sembradoras (607 unidades), lo que representa un aumento del 20,7% interanual. Por último, los tractores (1.912 unidades) mostraron un crecimiento del 9,8% en comparación con el mismo período de 2024.

Industria nacional vs importaciones

Entre abril y junio del corriente año, la venta de maquinaria agrícola que prevaleció fue principalmente la de origen nacional. El 86,5% de los implementos, el 83,3% de los tractores y el 77,6% de las cosechadoras vendidas en este periodo fueron de fabricación local.

En el acumulado enero-junio 2025, la facturación alcanzó $1,25 billones de pesos, con un incremento nominal del 75,5% interanual. Ajustado por la inflación, la expansión real también fue significativa, manteniéndose de forma sostenida el crecimiento de la industria de maquinaria agrícola y reflejando una mayor inversión del sector agropecuario en renovación y ampliación de equipos principalmente de producción nacional.

