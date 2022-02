La UATRE contrariada con el Ministro Moroni: «Si hace falta parar la producción, la vamos a parar»

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que lidera José Voytenco, marchó a la sede del Ministerio de Trabajo para reclamarle a Claudio Moroni que reconozca a las autoridades elegidas en el Congreso celebrado en octubre pasado. Acusó a los funcionarios de «buscar la intervención del gremio» y avisó: «Si hace falta parar la producción, la vamos a parar».

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), se movilizó esta tarde hasta la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. Allí entregó un nuevo petitorio y le reclamó a Claudio Moroni que reconozca a las autoridades elegidas en el Congreso celebrado en octubre del año pasado «y cuya validez ya fue reconocida por la justicia».

«Nuestra querida UATRE está atosigada por actitudes egoístas que buscan ahogarnos gremialmente. Existe una sola persona culpable. Es el ministro de Trabajo que se niega a reconocer un Congreso Nacional. Hay una medida cautelar, que el juez la convirtió en definitiva, la cual expresa que Moroni tiene que entregar el certificado de autoridad y desoye el fallo de la justicia», explicó Voytenco al frente de una movilización con representantes de diferentes seccionales del país.

En su discurso, Voytenco apuntó directo sobre Moroni: «Le decimos al señor ministro, porque compañero no es porque no representa los intereses de trabajadores sino de empresarios o políticos, que somos uno de los gremios más humildes de la tierra, pero que no se equivoquen porque tenemos las agallas de hacer valer nuestros derechos a lo largo y a lo ancho del país».

«Les pedimos y exigimos que brinden la certificación de las autoridades que es la voluntad del 80% de los congresales del país» agregó, y aseguró: «Queremos que nos dejen trabajar por nuestros afiliados y por las economías regionales».

«El país se está cayendo a pedazos y un ministro está tratando de ahogar una entidad gremial para que no podamos cumplir nuestras obligaciones básicas como pagar los sueldos» añadió Voytenco. Y dejó en claro que «este es el inicio de una lucha y si hace falta parar la producción, la vamos a parar».

«Tenemos 1600 trabajadores en todo el país que están esperando que el ministro se digne a emitir la certificación de autoridades. Pero al ministro parece que no le interesan los trabajadores, le interesa la posibilidad de hacerse con la caja de nuestra organización. Es una vergüenza», concluyó Voytenco

La UATRE representa a 560 mil afiliados y tiene presencia federal con 1070 puntos de atención distribuidos desde Ushuaia a La Quiaca.