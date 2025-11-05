La situación hídrica y su impacto en la región, fue tema abordado por el Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense

El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense conformado por más de 40 cámaras de comercio e industria de la región, y que integra la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, llevo adelante este último sábado 1 de noviembre su habitual reunión de trabajo, la que se desarrolló vía virtual; y de la cual participo el Delegado de Cámara de Comercio, ante el Nucleamiento, Luis Valinoti.

Con una amplia agenda de trabajo con temas vinculados a la realidad productiva y comercial de la región, uno de los puntos que mayor exposición demando por cada Cámara participante fue un análisis de la situación hídrica y comercial de la zona, la problemática particular en las localidades, esto partir de las excesivas lluvias que se vienen dando este año y que en el caso de 9 de Julio comenzaron en el mes de febrero, impactando fuertemente en la producción agro pecuaria.

El encuentro del Nucleamiento también abordo acerca de próximas acciones de la “Campaña Compre Local”, orientada a fortalecer el consumo en los comercios de cercanía.

Desde Cámara de Comercio, se valora que quedo reafirmado el compromiso del Nucleamiento con la defensa del comercio, la industria y los servicios regionales.