La siembra de cultivos de verano avanza en su siembra

Finalizando ya el año 2025, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo en luego de un progreso intersemanal de 8 p.p., la siembra de soja, a nivel nacional, ya cubre el 75,5 % de las 17,6 MHa proyectadas para la presente campaña.

El 95,2 % de lo implantado presenta una condición de cultivo Normal/Buena, mientras que el 96 % presenta una condición hídrica Adecuada/Óptima.

En cuanto a soja de primera se encuentra en su recta final, restando avanzar sobre el norte del área agrícola, donde estos últimos días se han registrado importantes acumulados sobre el NEA. El 10 % de lo implantado ya ha iniciado estadios reproductivos, con buenas reservas hídricas, principalmente sobre ambos núcleos. De la intención de siembra de soja de segunda se ha avanzado sobre el 57,9 %, donde los avances más importantes se registran sobre ambos núcleos.

Maíz

Por otro lado, continúa avanzando la siembra de maíz con destino a grano comercial, con un progreso nacional que alcanza el 77,7 %, con condiciones hídricas favorables que acompañan el correcto establecimiento de los lotes recientemente implantados. En paralelo, el maíz temprano continúa su desarrollo fenológico, con un 26 % del área transitando el período crítico (VT–R1). El cultivo presenta un 87 % del área en condición Buena/Excelente, acompañado por niveles de humedad Adecuado/Óptimo en el 96 % del área relevada.

Girasol

Para el caso de girasol, pese a las lluvias mencionadas, se da por iniciada la cosecha con la recolección del 5 % del área apta, concentrada en la región NEA (avance zonal: 28,3 %). En esta zona, los rindes obtenidos hasta el momento se ubican, en promedio, en 22,8 qq/Ha, superando al promedio de las últimas 5 campañas en un 40,1 %. Este desempeño refleja el buen estado hídrico que acompañó al cultivo durante todo el ciclo, lo que permite sostener la proyección de producción en 5,8 MTn.

Respecto al área en pie, por su parte, se observan importantes mejoras en la humedad disponible, encontrándose el 85,1 % bajo estado Adecuado/Óptimo, y acompañando la demanda de la

oleaginosa que ya transita desde Botón floral en adelante en el 72,7 % de los casos.