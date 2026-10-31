La Seccional UOM 9 de Julio dejo reinaugurada su sede de calle Salta 1053

En el día de ayer, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional 9 de Julio llevó adelante la reinauguración de sus instalaciones, ubicadas en calle Salta 1053, en el marco de una puesta en valor de su sede.

Conforme comento Ruben Silva, secretario seccional UOM 9 de Julio, el 27 de octubre se comenzó a refaccionar y durante todo este tiempo se la hizo a nueva, donde cuenta con una sala de espera, oficina de atención publico, un consultorio para atención de varias practicas medicas para los afiliados a la UOM, como lo son pediatría, psicología, clínica medica, además se amplias otras prestaciones de salud tanto en 9 de Julio como en Junin, informo durante una conferencia de prensa que brindo junto a delegados locales del gremio.

El acto de reapertura fue acompañado por 11 seccionales de la UOM provincia de Buenos Aires, quienes además de dejar sus conceptos sobre el trabajo logrado, realizaron reconocimientos públicos, para la seccional local.

Silva hizo un reconocimiento publico sobre antecesores Secretarios de la seccional, como lo fueron Martínez, Etchepare y Cambello. Según la historia del inmueble, fue adquirido en 1977 por el propio «Cholo» Etchepare, y si bien se penso a esta casa venderla y adquirir otra nueva, reconoció que un dato muy importante, es el que aporto el Historiador Hector Iaconis, quien le recordó que esa calle entre Santa Fe e Irigoyen, fue la primera cuadra asfaltada, lo que motivo no perder la historia, dijo.

Sin dudas esta renovación representa un paso importante para la institución, que busca seguir creciendo, mejorar sus instalaciones y brindar mayores beneficios a sus afiliados y sus familias.