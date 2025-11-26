La Provincia alerta por avance de otro brote de sarampión

La provincia de Buenos Aires renovó sus críticas a Nación por un nuevo brote de sarampion a pocas semanas de haberse dado por cerrado el último aviso epidemiológico. Así lo hizo saber el ministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplak, quien apuntó contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei y la caída en las coberturas obligatorias de vacunación infantil.

Sarampión: grave y contagiosa

El sarampión es una enfermedad eruptiva febril que puede presentarse en todas las edades, siendo de mayor gravedad en menores de 5 años o personas con desnutrición, en los cuales puede causar graves complicaciones respiratorias (como neumonía), enfermedades del sistema nervioso central (como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera) y enfermedades tardías con complicaciones crónicas.

La enfermedad se transmite por las gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas, y el contagio se produce incluso antes de la aparición de la erupción en la piel, durante el periodo de incubación.

Los síntomas iniciales que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección consisten en fiebre alta, rinorrea (goteo nasal), inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. Varios días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo.