La producción de soja cae 300.000 Tn y será la cosecha más baja en 15 años

Hace un mes atrás se estimaba una superficie de siembra de 4,7 M ha de soja en la región núcleo. Pero, por la falta de agua, 400.000 ha se recortan por el intenso estrés termo hídrico. Solo sigue productivo el 84% de la intención original de siembra que era 5,1 M ha. La zona donde se recortó el mayor hectareaje fue en el noreste bonaerense, con una pérdida de casi 200.000 ha, dónde cerca del 90% de los cuadros eran sojas de segunda. En el sur santafesino, la baja es 90.000 ha. En Bigand, dónde las pérdidas también son significativas en soja de primera (2%), explican que muchos lotes se intentaron sembrar hasta 3 veces. El impacto de las lluvias de los últimos 15 días no está siendo prometedor: la estimación de rinde solo mejorado en 1 qq/ha respecto de los 23 qq/ha estimados un mes atrás. Con estos guarismos (24 qq/ha y 4,3 M ha), la región cosecharía 10,4 Mt, la marca más baja de los últimos 15 años de la región.

El 80% de la soja de 1ra primera entró en periodo crítico y la necesidad de agua es urgente

Y aparte el 10% de la soja de segunda está en floración y es el cultivo que más está sufriendo la seca. Por eso, es un momento de mucha tensión ya que la ocurrencia de las lluvias es vital para lograr mantener en pie los rindes que se estiman en esta semana . Por ejemplo en los alrededores de Rosario ya se estima un daño del 60% en rindes, pero debe llover para que no sigan pronunciándose. En Bigand señalan que con precipitaciones que superen 50 a 100 mm se podrán lograr rendimientos de 20 qq/ha. En Corral de Bustos, el grueso de la soja de primera va a estar en el orden de los 22 a los 25 qq/ha si llueve. Allí, la soja de segunda había mostrado una recuperación tras las lluvias, pero ahora muestra un fuerte deterioro. En Baradero, también muy castigado, el promedio del rinde de la de primera va a estar en el orden de los 15 a 20 qq/ha. En Carlos Pellegrini, la (soja) de primera tiene posibilidades de alcanzar 30 qq/ha. Los cuadros más privilegiados se concentran en el noroeste bonaerense: Gral. Villegas y Piedritas, esperan pisos de 30 qq/ha y techos de 45 qq/ha para la soja de primera.

El 80% del maíz tardío esta de bueno a muy bueno y el 20% de regular a malo

En esta semana hubo un deterior del cultivo con las altísimas temperaturas y sin el auxilio de las lluvias: la condición regular a mala aumentó un 5%. En este estado se encuentran 220.000 ha. Sin embargo se conservan en muy buen estado el 55% de los cuadros y el 25% están buenos. “Están resistiendo, pero es muy heterogéneo lo que se ve. Hay diferencias muy marcadas entre los cuadros que recibieron lluvias y los que no, incluso en distancias inferiores a los 2 o 3 km de distancia”, dicen desde Corral de Bustos. Allí, los rindes rondarían los 80 a 90 qq/ha si las lluvias acompañan. En Cañada de Gómez, el estado del cultivo varía en función de la camada de siembra: “la de fin de noviembre y principios de diciembre está muy buena, pueden rendir 80 qq/ha”. Los que se sembraron entre el 25 de diciembre y el 1 de enero están buenos, en estado vegetativo. Pero en esta fecha el potencial de rinde es menor que en la anterior. “Y luego hay una última siembra, entre el 15 de enero y el 20. Es casi una prueba piloto, no sabemos cuánto va a rendir porque es una fecha muy atípica para la zona. Las condiciones ambientales no serán las óptimas en los estados reproductivos del cereal. Y a su vez puede estar afectada por heladas”. En el sudeste santafecino la condición empeora y los maíces tardíos están sufriendo por las escasas reservas de agua y la falta de lluvias importante: 17% está en malas condiciones y 80% regulares. Tan solo un 3% está bueno. “Se empiezan a notar áreas sin plantas y sectores con panojamiento desuniforme. También hay un fuerte acartuchamiento durante las horas pico de temperatura y no crece”.

El Pacífico sigue frío pero el Atlántico sube la temperatura