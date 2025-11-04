La primera enfermera de Naon: Ofelia «Pira» Fernández, cumple hoy martes 4 sus 102 años.

La localidad de Carlos Maria Naon pasara en la medida que pueda a saludar a quien fue su primera enfermera de la localidad, no tanto por la labor social que cumplió, sino por hoy es su cumpleaños, y no es un aniversario cumpleañero mas.

Se trata de Ofelia «Pira» Fernandez, que hoy martes 4, celebra sus 102 años de vida. Ayer lunes en el marco de la puesta en funciones del servicio de Telemedicina por parte de la CEyS Mariano Moreno, Pira estuvo presente y acompañada de sus, donde fue anunciada su presencia y se la destaco por haber sido la primera enfermera de la localidad de Carlos María Naon.

Pira además de recibir un presente, dialogo con El Regional Digital, esta vecina de Naon, conto que nació en el medio rural, tiene cuatro hijos, tres mujeres y un varón, y que se encuentra muy bien.

Recuerda sus inicios como enfermera de la localidad, cuando debía atender cuestiones de salud de su madre, y luego un medico de la localidad le fue enseñando y aprendió esta profesión, para ser la «enfermera de Naon».

Silvia, una de sus hijas emocionada, destaco la vitalidad de su madre. Hasta la aparición de la pandemia era una persona que andaba mucho, ahora sale menos, pero es muy activa, comento. Acerca del reconocimiento dado, se le llenan los ojos de lagrimas.

Pira sonrie, tiene memoria y a todos saluda, seguramente a muchos conoce, además se destaca su amabilidad en el dialogo y escuchar. Sin embargo se sorprendio cuando fue convocada para realizar el corte simbolico de la puesta en servicio de la Estación de Telemedicina. !!!!!Feliz Cumpleaños PIRA¡¡¡¡