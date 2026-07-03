La Planta de Separación de Residuos sigue recibiendo visita de estudiantes

La dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio, recibió en la planta de separación de residuos a alumnos de 5to. año de a EEST N° 1 «Otto Krause», 7to. 1era G1, Electrónica de a EEST N° 2 «Mercedes Vázquez de Labbé», y 2do. año del CEPT N° 15 «El Chajá».

Durante el recorrido, los estudiantes pudieron conocer en detalle el funcionamiento de cada sector, observar el proceso de clasificación y hacer preguntas que reflejaron su interés y curiosidad. Además, se sorprendieron al descubrir cómo los materiales que solemos descartar pueden ser recuperados y transformados nuevamente en elementos útiles.

La visita educativa se desarrolló en un clima de entusiasmo y aprendizaje, reforzando la importancia de la educación ambiental y del compromiso comunitario para el cuidado del entorno.