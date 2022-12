La Mesa de Enlace hizo un balance de 2022 y lamentó una “oportunidad perdida”

La Mesa de Enlace insistió en las oportunidades que se perdió el agro este año por las políticas del Gobierno, pero también advirtió que sus dirigentes “han sido bastante castigados” en el propio sector. En el cierre de la Jornada Nacional del Agro organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), los cuatro dirigentes de la agrupación hicieron un extenso análisis de 2022.

Participaron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, y el presidente de CRA Jorge Chemes. Moderó el panel Carolina Amoroso.

Pino afirmó que, en un momento crítico para el mundo por la guerra en Ucrania, la Argentina era uno de los países que más rápido podría haber respondido a la demanda de alimentos, pero “los problemas internos” influyeron.

“Esta es una de las tantas cosas que le pasan a la Argentina y al sector. Pero nos enseñó tanto la guerra como la pandemia, a demostrar la capacidad que tenemos como sociedad, de hacer frente a las cosas malas con índices feos de desempleo, pobreza, inflación, la seca que en los últimos tres años fue lapidaria; los argentinos tratamos de ir para adelante. Eso habla de la capacidad que tenemos y la resiliencia como sociedad”, señaló.

“Si no tenemos la capacidad de ir entre todos, cada vez va a ser más difícil. No es de este Gobierno la irresponsabilidad de ponernos de acuerdo”, planteó el presidente de la Rural.

Los cuatro dirigentes en la jornada -foto CRA

Mientras hacían un repaso por todo lo que ocurrió este año, Achetoni destacó que si había algo que plantear era que este año no se vuelva a repetir y que “la política en su conjunto no deje pasar las oportunidades”. Señaló: “Lamentablemente, los que perdemos somos los que trabajamos y apostamos por la Argentina”. Planteó que es una utopía que no se puedan sacar las retenciones. “Cuando las necesitan, al sector concentrado se las sacan”, expresó.

En tanto, Laucirica, indicó: “Dentro de la situación que vivimos, quedó en evidencia que tenemos un sector muy pujante, innovador, que cuando se le dan las oportunidades puede responder y mucho. Cuando hay una calamidad como una guerra podríamos ser gran parte de la solución para la seguridad alimentaria del mundo, no solo de nuestro país. Esta es otra oportunidad perdida por falta de políticas para seguir adelante”.

Indicó, además, que por la improvisación del Gobierno se tuvo que importar gasoil y gas equivalente a US$12.000 millones, es decir, el número equivalente a las retenciones al agro. “¿A dónde fueron? ¿Al bienestar de los argentinos? No, fueron a los países petroleros. Estas cosas son de aprendizaje. La dirigencia y la sociedad tienen que empezar a tomar nota para hacer las correcciones que correspondan el año que viene cuando vuelvan a votar”, planteó.

El presidente de Coninagro explicó que el sector ha hecho mucho, principalmente en la búsqueda de los consensos y en reclamar las políticas de Estado. “Somos conciliadores, buscamos el diálogo, pero también tenemos que ser respetuosos con los disensos”, justificó.

Jorge Chemes, presidente de CRA – foto CRA

Por otra parte, Chemes, aseveró que se está terminando un año difícil. “El campo siempre ha sido el factor de ajuste en este país, se le ha echado mano cuando los números no cierran. La situación del país es cada vez más grave, a medida que las dificultades aumentan también se agravan dentro de los sectores, y como el campo es un poco de ajuste es el que más siente esta negatividad a la cual estamos sometidos. Esto está agravado por el factor climático”, puntualizó.

Según explicó el dirigente de CRA, es necesario que la sociedad entienda cuánto influye el clima en lo que se produce y todo lo que se invierte. “Aspiro a las cosas cambien, soy optimista de origen. Espero que la visión del gobierno cambie y deje de ver al campo como una fuente de recursos fiscales, que alguna vez piensen que si el sector deja el 70% de los recursos, que traten de promocionar, que ganemos más plata porque en una de esas pueden dejar de cobrar tantos impuestos, de esta manera reducen el campo de acción y sin dudas que cada vez va a ser más complicado tanto para los productores como para el Gobierno”, indicó.

Por otra parte, el dirigente expresó que no se ha tomado conciencia real de lo que significa la labor de la Mesa de Enlace. “Hemos sido bastante castigados, con críticas de nuestro propio sector que no terminan de ver la labor que genera la Mesa de Enlace. Lo peor es que no ven que, si no hubiese Estado, la situación hubiese estado mucho peor de lo que estamos viendo. Debemos pensar con más calma todo y, de alguna manera, aunar criterios y fuerzas, porque tirando piedras no vamos a lograr lo que nosotros queremos”, dijo.