El maíz argentino gana mercados y se encamina a un récord exportador

El maíz argentino encuentra una oportunidad para ampliar sus ventas en destinos donde habitualmente enfrenta una fuerte competencia a esta altura del año. Según el reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los precios de referencia que incluyen costo y flete ofrecen ventajas que, en varios mercados, superan el 5% frente al segundo origen más conveniente.

Esa posición comercial se combina en octubre con una cosecha que podría cerrar con 3,9 millones de toneladas exportadas, entre las cargas concretadas y las previstas, un volumen 67% superior al promedio del mes y sin antecedentes para ese período. De cumplirse las proyecciones, el acumulado desde marzo dejaría atrás los 32,5 millones registrados en igual tramo de la campaña 2020/21.

La firmeza de los envíos se sostuvo incluso después del ingreso de la safriña brasileña al mercado. Entre julio y octubre, las colocaciones argentinas se encaminan a sumar 17,1 millones de toneladas, el segundo mayor volumen de la serie, con más de siete millones de diferencia respecto del ciclo anterior. Las ventas externas registradas ya alcanzan los 39 millones y la expectativa es completar la campaña 2025/26 con 45 millones de toneladas exportadas.

Los competidores dejan espacio

En Ucrania, la cosecha avanza bajo fuertes restricciones para sacar la mercadería, el cierre de la navegación y los ataques a los puertos del Mar Negro generan cuellos de botella justamente durante su etapa de mayor competitividad estacional. El informe recoge estimaciones difundidas por Reuters que ubicaban los embarques de octubre en apenas 138.000 toneladas, frente a más de 1,5 millones que ese país suele despachar durante el mes.

Entre marzo y septiembre Brasil embarcó poco más de 13,9 millones de toneladas, un 32% por debajo del promedio de los últimos años y el segundo registro más bajo desde 2019. Al mismo tiempo, crece el uso del grano para biocombustibles que en septiembre absorbió 2,23 millones de toneladas, un 24% más interanual, mientras que el acumulado del año superó los 18,9 millones.

En Estados Unidos, los envíos de septiembre permanecieron firmes, cerca de 7,02 millones de toneladas, aunque el reporte señala una desaceleración en las semanas posteriores. La demanda industrial interna también tiene un peso relevante, ya que el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) estima un consumo de 177,9 millones de toneladas para 2026/27, el mayor de los últimos ocho años.

La combinación de dificultades logísticas y mayor absorción doméstica entre los principales proveedores permite que la Argentina gane espacio. La continuidad de esa ventaja dependerá de cómo evolucionen las condiciones de sus competidores, un factor que será determinante para sostener el programa exportador durante los próximos meses.