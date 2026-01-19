La Libertad Avanza rechazo las declaraciones de Losinno ante la denuncia que realizo la Concejal Paladino
Tras conocerse la denuncia penal que la convecina y usuaria de la CEyS Mariano Moreno, a su vez su rol de concejal del partido de 9 de Julio, Vanesa Paladino, realizo para con el presidente del Consejo de Administración, Matías Losinno, y que este medio publicara, dando también espacio a la respuesta por parte del directivo de la CEyS.
Ahora se dio conoce una comunicación por parte del espacio político La Libertad Avanza, rechazando declaraciones periodísticas que si Losinno brindo, en el medio radial FM 97.9 Super Nova.
La comunicación difundida de LLA 9 de Julio
La Libertad Avanza – Distrito 9 de Julio manifiesta su rechazo a las declaraciones públicas realizadas por el Sr. Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” Ltda., mediante las cuales intenta descalificar y politizar una denuncia penal en trámite que involucra a la concejal Vanesa Paladino.
Resulta improcedente que, frente a una situación de relevancia institucional y social, se recurra a la deslegitimación personal, a la revictimización o a la insinuación de motivaciones políticas. Este tipo de manifestaciones no contribuyen a un tratamiento responsable de los hechos y se apartan de los principios que deben regir la convivencia democrática y el respeto por los procesos judiciales.
Las denuncias penales deben ser analizadas y resueltas exclusivamente en el ámbito de la Justicia. Su discusión mediática o su relativización pública no solo resulta inapropiada, sino que puede afectar el normal desenvolvimiento de las investigaciones en curso y el derecho de las partes involucradas.
La Libertad Avanza – Distrito 9 de Julio expresa su respaldo institucional a la concejal Vanesa Paladino y reafirma su confianza en el accionar de los órganos judiciales competentes, a quienes corresponde determinar los hechos y responsabilidades que pudieran surgir, con las garantías del debido proceso.
Asimismo, este espacio político rechaza cualquier intento de presión, descalificación o interferencia que pueda condicionar la libertad de las personas para ejercer sus derechos o para recurrir a la Justicia. La vigencia plena del Estado de Derecho exige que las responsabilidades públicas se ejerzan con prudencia, mesura y sujeción a la ley.
Reivindicamos la convivencia democrática, el respeto institucional y la igualdad ante la ley, recordando que ninguna función pública otorga privilegios ni habilita a deslegitimar reclamos que deben ser canalizados por las vías legales correspondientes.
