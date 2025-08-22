La Juventud Radical pide transporte para que los estudiantes voten y su solicitud fue rechazada.

La Juventud Radical de 9 de Julio presentó a la intendente María José Gentile una solicitud para garantizar el traslado de los estudiantes que residen en CABA y La Plata de cara a las elecciones del 7 de septiembre. La propuesta buscaba disponer un servicio de colectivos especiales a un costo accesible para que ningún joven quede afuera de las urnas por no poder afrontar el gasto del pasaje.

“Es momento de acompañar a los estudiantes, porque la participación democrática no puede ser un privilegio, tiene que estar al alcance de todos”, destacaron desde la Juventud Radical.

Lamentablemente, la solicitud fue rechazada. Es un servicio que pagamos todos con nuestros impuestos, y resulta una vergüenza que se le dé la espalda a los futuros profesionales como a los productores que la están pasando mal, mientras sí hay fondos para inaugurar carteles o para mostrar una supuesta transparencia municipal, cuando un informe oficial dejó en rojo a la gestión, especialmente en la oficina de compras anteriormente manejada por el candidato del oficialismo.

Con esta iniciativa, la Juventud Radical vuelve a marcar agenda con un reclamo concreto: los derechos de los jóvenes y de los productores de 9 de Julio no pueden esperar.