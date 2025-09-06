La Justicia restituye la barrera sanitaria en la Patagonia

La decisión fue dispuesta por la jueza Mariel Borruto, quien dio lugar al planteo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego contra la Resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Según el fallo, la norma carecía de fundamentos suficientes y podría comprometer el estatus sanitario diferencial de la Patagonia, con riesgos económicos, sociales y ambientales.

La entidad rural había advertido que la medida ponía en peligro décadas de trabajo conjunto entre productores y organismos estatales, además de la apertura de mercados internacionales basada en la condición sanitaria libre de fiebre aftosa sin vacunación.

El Senasa, por su parte, defendió la resolución como un paso hacia la armonización con estándares internacionales y negó que implique riesgos, aunque el tribunal ponderó los antecedentes recientes. Entre ellos, el malestar expresado por los gobernadores patagónicos, la suspensión temporaria de la medida dispuesta meses atrás, y el rechazo de Chile y de la Unión Europea, que incluso derivó en el cierre de importaciones por parte del país trasandino.

Con la cautelar, el ingreso de carnes (con o sin hueso), productos cárnicos y material reproductivo desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación vuelve a quedar prohibido en la Patagonia, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.