La intendente María José Gentile hizo declaraciones tras la movilización frente al Municipio

Tras la movilización de vecinos de Carlos Maria Naon que se dio este lunes frente al palacio municipal de 9 de Julio, reclamando respuestas ante autoridades del gobierno local.

Esto decanto en una reunión un poco más distendidos por parte de los vecinos, en su mayoría transportistas, prestadores de servicios al campo, algún que otro productor, también se hicieron presentes productores de La Niña, con la señora Intendente Maria Jose Gentile.

La jefe comunal de 9 de Julio recibió en su despacho a El Regional Digital quien planteo «no comparto la forma, puedo entender el motivo, que los lleva a la situación que se vivió. Sobre todo, pensando en que estamos viviendo una crisis hídrica, lo cual vemos afectado todo el partido 9 de julio», subrayo.