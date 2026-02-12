La intendente Gentile recorrió la localidad de Facundo Quiroga

La secretaria privada de la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, informo que la jefe comunal, realizó una recorrida por la localidad de Facundo Quiroga, donde mantuvo un diálogo con el Delegado municipal, Juan Carlos Silva, a fin de evaluar el mantenimiento general de la localidad y coordinar acciones para su mejora.

Acompañada de la Coordinadora de Delegaciones municipales, Romina Carballo y la Concejal Unuanua, donde durante la visita se relevaron distintos sectores de la localidad, con el objetivo de fortalecer las tareas vinculadas al ordenamiento, conservación de espacios públicos y prestación de servicios.

Asimismo, se desarrolló una reunión con autoridades de la cooperativa de la localidad, encabezadas por el gerente, Néstor Zabaleta, para dialogar sobre los proyectos que se vienen llevando adelante de manera conjunta, entre ellos la iluminación de distintas calles y la mejora del sistema lumínico en el ingreso al acceso principal.

En este marco, se proyectaron nuevas obras que serán impulsadas articuladamente, reafirmando el trabajo coordinado entre el municipio y las instituciones locales para continuar fortaleciendo el desarrollo de la comunidad.