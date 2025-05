La Intendente Gentile participo de la reunión del Comité de Cuenca del Salado en Bragado

Durante la mañana de este jueves en horas de la mañana y hasta pasado el medio día, se desarrollo en el Palacio Municipal de Bragado una reunión del Comité Cuenca del Salado de la que participaron intendentes de las sub regiones A2, de la que es parte el distrito de 9 de Julio, y A3.

Allí confluyeron el intendente anfitrión Sergio Barenghi, de 9 de Julio, María José Gentile junto a su secretario de Obras Publicas, también asistieron, Daniel Standik (Casares), de Pehuajo, Trenque Lauquen, Lincoln, Gral. Viamonte, Carlos Tejedor, entre otros municipios que participaron además de autoridades de la Autoridad del Agua (ADA), entre ellos su presidente, Daniel Costamagna.

Conforme detallo Gentile en dialogo con El Regional Digital, el encuentro fue impulsado por los propios Jefes comunales lindantes al Rio Salado, en lo personal me he comunicado el presidente del ADA, quien no solo nos atendió ante nuestra problemática, sino que también atendió el pedido de convocar no solo para hablar de la situación actual que nos afecta por las inundaciones, sino también ver a mediano y largo plazo, algunos proyectos, sobre todo la Cuenca del Salado, explico.

Desde la Autoridad del Agua, nos hicieron un informe de las dos etapas que faltan como son la IV y V, en esta ultima se esta en avance en cuanto a licitación, también se nos hizo una presentación del Nodo Bragado, que es muy importante ya que contiene aguas abajo y que viene en gran parte de la zona de Casares, Pehuajo y por ende 9 de Julio, explico la funcionaria municipal a este Portal.

Según Gentile dejo conformidad en los Intendentes además se conformaron las autoridades de los Sub Comité de región, donde por A2, fue designado como presidente el Intendente de Carlos Casares y vice presidente, Gentile por 9 de Julio, mientras que por la A3, el Intendente de Carlos Tejedor, informo.

María José Gentile adelanto a El Regional Digital que se conto con la presencia del Director de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez y del Ministerio de Desarrollo Agrario, a quienes transmitimos nuestras inquietudes, por un trabajo mas coordinado con Hidráulica, donde manifesté se debe trabajar en forma coordinada entre ambas sub regiones, explico.