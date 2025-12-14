La industria molinera se expreso ante el proyecto de modernización laboral

El Presidente de la Fed. Argentina de la Ind. Molinera, Diego Cifarelli, se refirió al envió por parte del Gobierno Nacional del Proyecto de Modernización Laboral al Congreso de la Nación como un paso estratégico para avanzar en las reformas estructurales que el país necesita para generar condiciones de crecimiento económico y mayor empleo.

Cifarelli, valoró como muy positiva la inclusión del capítulo sobre el “Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) en el proyecto, señalando que “Desde la agroindustria hemos trabajado con las autoridades en su elaboración con la plena convicción que generara más inversiones en el sector, más producción y agregado de valor y con ello más empleo e ingresos de divisas para la economía”.