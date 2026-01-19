La gran estafa: Operativo Policial por venta irregular de 1000 vacunos valuados en $2 mil millones de pesos

Personal de la Patrulla Rural de los Destacamentos Chajan y Sampacho Dpto. Río Cuarto, provincia de Córdoba; prestaron colaboración al Personal de la División Investigaciones de la Departamental Rio Cuarto; en zona rural entre las Localidades de Chajan y Sampacho en el sur de dicha provincia; a los fines de diligenciar Orden de Allanamiento, mediante un exhorto de la Fiscalía de Instrucción de La Pampa, por un hecho de Estafa por Venta irregular de Animales en la Provincia de San Luis; valuada en aproximadamente $ 2 mil millones; la cual arrojo resultado Positivo, subraya un informe de prensa policial.

La causa se disparó tras la denuncia de una maniobra fraudulenta en la comercialización de las cabezas de ganado. Con órdenes de allanamiento en mano, los efectivos irrumpieron en el establecimiento rural y secuestraron los 1060 animales, publico el sitio El Doce TV.