La Dirección de Deportes continua con el Programa Aeróbico para Adultos Mayores
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, conjuntamente con la Dirección de Adultos Mayores, informan que continúan desarrollándose, durante la temporada primavera–verano, las actividades aeróbicas y funcionales destinadas a promover la actividad física y los hábitos saludables en la comunidad.
El programa es gratuito y está abierto a todos los vecinos, con propuestas adaptadas a distintas edades y niveles, fomentando la participación y el bienestar general.
Las clases para adultos mayores se dictan los martes y jueves a las 9:30 horas, en el Playón Municipal.
Para más información, los interesados pueden acercarse a la Dirección de Deportes o realizar consultas a través de los canales oficiales del Municipio.
