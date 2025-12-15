La Dirección de Cultura abre un Taller de Teatro para Adultos en el mes de enero 2026

La dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio anunció el lanzamiento del taller municipal de teatro, que estará a cargo de Luna Cano Fournier y comenzará el jueves 8 de enero, de 19 a 21, en la Universidad Popular.

Las inscripciones abrirán el 15 de diciembre por la mañana en la sede de Robbio 322.

La propuesta invita a un primer acercamiento al lenguaje teatral desde una dinámica lúdica, expresiva y colectiva.

A partir del juego, la exploración vocal y corporal y las primeras improvisaciones, el taller busca ampliar el horizonte creativo de los participantes y promover la creación conjunta de escenas.

Además, el espacio apunta a fortalecer herramientas útiles para la vida cotidiana, como la expresión oral, la memoria, la desinhibición y la posibilidad de descubrir nuevas formas de comunicación.

El taller está destinado a personas mayores de 18 años y no requiere experiencia previa en artes escénicas.