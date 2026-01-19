La Dirección de Adultos Mayores genera espacios de inclusion en este verano

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de 9 de Julio dio a conocer que lleva adelante en el marco de este verano 2026 distintos espacios de inclusión, que tienen por objetivo además de sociabilizar entre las personas, aprovechar el aire libre.

En ese marco bajo el lema «Este verano jugamos al burako», informo que desde este martes 20 y jueves22, invita a compartir lindas tardes de burako al aire libre, actividad que es gratuita y apunta a adultos mayores de 50 años en dos lugares de la ciudad como lo son el martes a las 16:30hs en el Playón Municipal y el jueves también en el mismo horario en Plazoleta Barrio Los Abuelos.

Abra premios en cada uno de los dias, informaron.