La DAIC 9 de Julio participo de un operativo policial que intervino en 31 allanamientos por Violencia Sexual Infantil

La UFIJ N.° 8 Descentralizada de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo, encabezó y ldero una investigación que derivó en 31 allanamientos simultáneos en distintos puntos del AMBA, interior de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procedimientos se realizaron en el marco de la Operación Escudo Infantil, por una causa vinculada a la tenencia y distribución de material de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, con intervención de la Policía bonaerense.

La investigación se inició tras una alerta del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), canalizada por Google Inc., que permitió detectar material ilícito alojado en una cuenta de Google Drive. A partir del análisis de direcciones IP se localizó un domicilio en Quilmes, donde reside un joven de 19 años.

En ese allanamiento se secuestraron dispositivos electrónicos y diversas armas de fuego, que quedaron a disposición de la Justicia. Las pericias informáticas confirmaron la existencia de 122 archivos con contenido ilícito y la participación del imputado en un grupo de WhatsApp con más de 700 integrantes, lo que dio origen al resto de los operativos, incluso en un buque amarrado en un puerto.

Los allanamientos se concretaron durante la madrugada del 28 de enero. Los imputados fueron notificados de la formación de la causa y se dispuso el análisis de todo el material secuestrado.

Participación de DAIC 9 de Julio

Participo la DAIC 9 de Julio (Investigaciones Complejas), a cargo Of. Principal Miguel Pavone, en este caso la ofinica 9 de Julio estuvo presente en Avellaneda, “donde allanamos por ser parte de la superintendencia de delitos complejos y crimen organizado, donde luego se perician los elementos tecnológicos secuestrados y elevados a la Fiscalía que ordeno los allanamientos

Conforme informo Pavone a El Regional Digital, son mega operativos internacionales que se trabajan con alertas que envia EEUU al Ministerio Público sobre circulación de material de abuso sexual infantil a través de internet”, comento.