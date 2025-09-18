La coinoculación en soja ofrece hasta 10% más de rinde

El lanzamiento comercial de Nitragin GENESIS cristaliza un arduo trabajo de desarrollo con amplia validez científica. La propuesta es la combinación en una sola formulación de dos microorganismos: el Bradyrhizobium, reconocido por su rol en la fijación biológica de nitrógeno, y el Azospirillum, que amplifica su acción y promueve un mayor desarrollo radicular.

La sinergia de ambos microorganismos favorece una nodulación temprana en la raíz principal, considerada la más eficiente, y al mismo tiempo genera una mayor exploración del suelo. Esto se traduce en una mejor absorción de nutrientes y agua, clave para alcanzar un cultivo más robusto y productivo.

Los ensayos realizados en campo muestran resultados consistentes: un incremento de rinde de entre 7 y 10% respecto de un inoculante convencional. Estos beneficios no solo se evidenciaron en ensayos en microparcelas, sino también a escala de lote, en más de 20 sitios de distintas zonas. Incluso, en pruebas realizadas por más de 15 productores, se obtuvieron resultados similares, lo que refuerza la robustez y facilidad de aplicación del producto.

Otro beneficio a destacar es el aporte de materia orgánica al suelo, originado en el mayor volumen de raíces. Este mayor desarrollo radicular no solo mejora la capacidad de la planta para explorar el perfil, sino que también contribuye a mitigar los efectos negativos de la compactación. Al promover un sistema radicular más profundo y vigoroso, Nitragin GENESIS ayuda a superar la resistencia mecánica del suelo compactado, permitiendo un mejor crecimiento de las plantas y aportando, al mismo tiempo, a la salud integral del suelo.

“Lo que estamos viendo con este producto son muy buenos resultados a campo: entre un 7 y un 10% de incremento de rinde comparado con un inoculante convencional. No solo hablamos de hasta un 10% más de rinde, sino de una herramienta concreta para mejorar la sustentabilidad del sistema productivo. Esta combinación de bacterias está respaldada por muchos trabajos científicos, pero logramos formularlas en un solo producto que maximiza su potencial”, afirmó Dra. Gisela Santella, Líder de Innovación & Servicio Técnico de Novonesis.

Además de su eficacia comprobada, Nitragin GENESIS fue diseñado para garantizar facilidad de uso: permite un tratamiento hasta 15 días antes de la siembra sin necesidad de incrementar los volúmenes de aplicación, lo que simplifica la logística y asegura un manejo más flexible.

Con esta propuesta, Novonesis consolida su liderazgo en soluciones biológicas para la agricultura, posicionando a Nitragin GENESIS como una herramienta concreta que aporta mayores rendimientos y sustentabilidad a los productores de soja en Argentina.