La CEyS Mariano Moreno denuncia un hecho de  vandalismo en una obra  

La CEyS informa que en la intersección de Avda. Cardenal Pironio y Sargento Cabral, donde se está construyendo la planta de presurización de gas, se registró un hecho de hurto y vandalismo.

Personas aún no identificadas sustrajeron balizas de señalización de los baches, cables y lámparas dispuestas en el lugar para advertir y proteger a quienes circulan por la zona.

Además, rompieron las destellantes amarillas, inutilizando por completo el sistema de señalamiento.

Todo el material dañado y robado no tiene valor comercial, pero cumple una función esencial: cuidar la seguridad de peatones y conductores. Este tipo de acciones no solo perjudican a la Cooperativa, sino que ponen en riesgo a la comunidad en su conjunto.

Desde la CEyS se repudia este accionar, que constituye un claro acto de vandalismo, y se solicita a los vecinos que, ante cualquier situación sospechosa, den aviso a las autoridades correspondientes.

Cuidar lo que es de todos también es una forma de cuidarnos entre todos.