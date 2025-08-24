La Cassina realizara su 19º Remate Anual en Sociedad Rural de 9 de Julio

Sociedad Rural de 9 de Julio, será el escenario para que la empresa Estancias y Cabaña La Cassina desembarco por decima novena oportunidad con su remate anual de sus Angus y Hereford machos y hembras.

La subasta sera este jueves 28 de agosto a partir de las 14 hs, por medio de consignataria Melicurá, con el martillo de Juan Enrico, y la organización de Leo Jaconis Servicios Ganaderos.

Jaconis comentó sobre la calidad de los reproductores: «es una genética bastante conocida, que muchos productores ganaderos la han probado. Si bien el año es complicado por el factor climático, con mucha agua en el partido, el remate se va a llevar adelante porque hay gente que necesita toros.

Saldrán a la venta 60 toros entre puros de pedigree y controlados, Aberdeen Angus negros y colorados, 10 Toros Hereford Puros Registrados, Vaquillonas Puras Controladas y de Pedigree para parición otoño 2026.

Como cabañas invitadas participarán la cabaña nuevejuliense Aitonak de familia Gardien, con vaquillonas Hereford, Pastores de Trenque Lauquen con vaquillonas generales y La Prometida de Santa Yvonne con vaquillonas madres Angus seleccionadas parición primavera del 2025 .

Condiciones comerciales

Los plazos de pagos son un 10 por ciento de descuento por pago contado, 5 cuotas sin interés, 90 días libres, tercera opción 90 días + con el cuatro por ciento mensual. Hasta el 31 de marzo de 2026 con el índice de novillo del mercado agroganadero. Fletes gratis hasta 400 km para los toros.