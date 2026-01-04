La caída de Maduro profundizó la grieta política argentina y miles de venezolanos festejaron en el obelisco

La caída de Nicolás Maduro, secuestrado en Caracas por las fuerzas armadas de Estados Unidos, provocó reacciones encontradas en la clase dirigente de argentina, mientras que miles de venezolanos opositores al chavismo que están exiliados en el país festejaron en el obelisco.

En contrapartida, partidos de izquierda se manifestaron en contra con una marcha, mientras que la UCR, en un comunicado, indicó que “la única salida (para Venezuela) es pacífica, democrática y constitucional”, pese a lo cual recordaron que denunciaron los abusos del régimen de Maduro.

Festejos en el obelisco

En las calles de Buenos Aires, en tanto, miles de venezolanos viviendo en el exilio en Argentina festejaron con una concentración en el obelisco.

Se presentaron portando banderas, gorras tricolores y carteles con mensajes de alivio y esperanza, en lo que definieron como el día en que “por fin comenzará la libertad”.

La movilización, que se inició de forma espontánea por la mañana, estuvo marcada por la emoción de las familias que debieron exiliarse en los últimos años, no solo en la Argentina, sino en otro países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

“Llevo seis años esperando este momento para poder volver a abrazar a mi madre”, relató entre lágrimas uno de los manifestantes. Mientras los autos que circulaban por la Avenida 9 de Julio acompañaban con bocinazos, en la Plaza de la República se escuchaban los acordes del himno nacional venezolano y gritos de apoyo a la operación de Estados Unidos.