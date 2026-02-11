La Bolsa de Cereales y el Ministerio de Seguridad refuerzan la agenda de trabajo para el sector agroindustrial

Las autoridades de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires recibieron a la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en una jornada de trabajo enfocada en optimizar la logística, la seguridad y la articulación público-privada en los corredores estratégicos de la producción.

Durante el encuentro, se analizaron los avances de programas clave como «Cosecha Segura» como así tambien futuras líneas de acción para enfrentar los desafíos del comercio y el transporte de granos en todo el país.

Ejes principales del encuentro

La reunión permitió repasar los hitos recientes en materia de seguridad operativa, destacando:

Lucha contra el delito: Se evaluaron las acciones de fortalecimiento contra el contrabando y el control en el tránsito vecinal fronterizo.

Infraestructura estratégica: Se debatió sobre la seguridad en la Hidrovía y el Corredor Bioceánico, fundamentales para la competitividad exportadora.

Compromiso Público-Privado

Los participantes coincidieron en que el programa Cosecha Segura es una herramienta bien articulada que debe continuar y fortalecerse. En este sentido, los representantes del sector resaltaron la importancia de potenciar los esquemas de vigilancia y control en los ingresos a los puertos.

«Es fundamental profundizar las mesas de interacción público-privada como ámbito para la construcción de soluciones concretas, reafirmando el compromiso de avanzar en una agenda coordinada que fortalezca la competitividad del sistema agroindustrial», expresó Ricardo Marra, Pte de la Bolsa.

Participantes

La Ministra Monteoliva fue recibida por el Comité Ejecutivo de la Bolsa de Cereales, encabezada por su Presidente, Ricardo Marra, junto a Daniel Asseff (Vicepresidente 1°), Luis Zubizarreta (Vicepresidente 2°), Diego Cifarelli (Tesorero), Ariel Landoni (Prosecretario), María Marta Rebizo (Protesorera) y Ramiro Costa (Gerente de Estudios Económicos). También formaron parte del encuentro Marcos Hermansson y Jorge Lasalvia, Presidente y Gerente del Centro de Corredores, respectivamente.