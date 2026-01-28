La aviación agrícola dirá presente en Expoagro 2026, exponiendo porque es estratégico su servicio en el país

Del 10 al 13 de marzo de 2026 se llevará a cabo Expoagro edición YPF Agro en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, consolidándose una vez más como el principal punto de encuentro de la agroindustria argentina y una de las exposiciones más relevantes del sector a nivel internacional.

En este marco, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) estará presente en el Centro de Agronegocios Pampero, un espacio estratégico orientado al intercambio institucional y empresarial, diseñado para potenciar el networking, la generación de vínculos comerciales y el diálogo entre los distintos actores que integran la cadena agroindustrial.

La participación de FeArCA en Expoagro, que este año celebra su 20º aniversario, reviste una importancia clave, ya que la muestra reúne a las empresas más importantes del agro, referentes tecnológicos, decisores públicos, instituciones técnicas y delegaciones internacionales, convirtiéndose en una plataforma única para visibilizar el aporte de la aviación agrícola al desarrollo productivo sostenible.

En ese sentido, el presidente de FeArCA, Diego Martínez, sostuvo: «Nuestra presencia en Expoagro apunta a continuar visibilizando que la aviación agrícola es una actividad altamente regulada y profesional, donde la seguridad operacional y el cumplimiento normativo son parte del proceso» y ejemplificó: «gestión de riesgos, mantenimiento, habilitaciones, mediciones, capacitación continua y procedimientos estandarizados».

Asimismo, Martínez señaló que «ese enfoque es el que garantiza operaciones seguras y eficientes» y agregó que «encaramos Expoagro 2026 con una mirada positiva y de construcción. La aviación agrícola tiene mucho para aportar en calidad de aplicación, seguridad operacional y buenas prácticas agropecuarias, y este es el espacio para mostrarlo con información y profesionalismo».

Finalmente, agradeció a los socios de la entidad por sostener el estándar y trabajar por una mejora continua e invitó a las empresas «a sumarse y participar» ya que «mientras más actores alineados a protocolos, capacitación y cumplimiento técnico-normativo, más sólido y competitivo se convertirá el sector».

La muestra no solo es una vidriera de innovación, maquinaria y servicios, sino también un ámbito donde se discuten los desafíos presentes y futuros del sector. En ese contexto, FeArCA buscará fortalecer la articulación con entidades del agro, promover buenas prácticas, y poner en valor el rol estratégico de la actividad aeroagrícola en la producción de alimentos, la sanidad vegetal y el cuidado del ambiente.

La presencia en una exposición de esta magnitud reafirma el compromiso de la entidad con la integración del sector agroaéreo al entramado productivo nacional e internacional, acompañando el crecimiento de la agroindustria argentina y su inserción en los mercados globales.