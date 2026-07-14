La Apicultura de 9 de Julio tendra una jornada el proximo viernes 17

La Municipalidad de Nueve de Julio, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, invita a productores, apicultores y personas interesadas en la actividad a participar de una charla abierta sobre herramientas para el desarrollo de la cadena apícola.

La capacitación se llevará a cabo el viernes 17 de julio, a las 14 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo «San Cayetano», ubicado en la esquina de Libertad y Salta.



Durante la jornada se abordarán temas de interés para el sector, entre ellos las buenas prácticas para el cuidado de las colmenas y la prevención de enfermedades, así como los trámites necesarios para la habilitación de salas de extracción de miel y productos apícolas.

La actividad es libre y gratuita, y los interesados podrán inscribirse de manera presencial o comunicándose al 610000, interno 251.

Desde la Municipalidad se invita a todos los actores vinculados a la producción apícola a participar de este espacio de capacitación e intercambio, orientado a fortalecer el desarrollo de una actividad de gran importancia para la producción local y regional.