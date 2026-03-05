La Anmat prohibió dos modelos de lentes de contacto y una solución multipropósito

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de dos tipos de lentes de contacto estéticos y de una solución multipropósito para su limpieza, tras detectar que se ofrecían sin registro sanitario ni identificación de importador.

Según consta en el expediente administrativo citado en la disposición, la encargada del establecimiento indicó que los productos habían sido importados a través de un proveedor vinculado con una empresa de origen chino y se comprometió a presentar la documentación correspondiente ante la autoridad sanitaria en un plazo de cinco días. Sin embargo, esa información no fue remitida al organismo.

Posteriormente, la Dirección de Gestión de Información Técnica del organismo confirmó que los artículos involucrados no figuran inscriptos en el registro nacional correspondiente. Esta base reúne a los fabricantes, importadores y productos de tecnología médica autorizados para su comercialización en el país.