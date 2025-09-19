Kicillof contra Milei por el abandono de cooperativas: “Valora los monopolios y la concentración económica”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este jueves al presidente Javier Milei por valorar los “monopolios” y dejar de lado a las cooperativas, las PyMEs, los pequeños productores y las familias.

“En la Argentina hemos padecido gobiernos que se oponían a las cooperativas, pero nunca antes habíamos visto uno como el de Javier Milei, que valora la concentración económica y está a favor de los monopolios”, sostuvo el gobernador.

Al participar del 8º Congreso Internacional de CONINAGRO, Kicillof aseguró que las políticas económicas del Gobierno “no están pensadas para el desarrollo del país” y se “desentienden de lo ocurre en el día a día de las pymes, los pequeños productores y las familias”.

Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodriguez, el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla; y su par de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain.

Participaron, además, el director provincial de Cooperativas, Nicolás Vento; el presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano; el vicepresidente de la entidad, Marcelo Federici; y el secretario General, Mario Raiteri.

