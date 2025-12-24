Juzgado de Paz: los alcances del Asueto Judicial

El Juzgado de Paz de 9 de Julio informa a la comunidad que por Resolución de fecha 23/12/2025 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dispuesto los siguientes días de asueto judicial por las festividades de Navidad y Año Nuevo: miércoles 24, jueves 25, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre.

En dichos días el Juzgado permanecerá cerrado. No obstante las denuncias por violencia familiar y de género serán tomadas regularmente en Comisaría de la Mujer y la Familia y las medidas que correspondan serán adoptadas por el señor Juez de Paz.

Respecto a las personas que tenían turno para el día viernes 26 los mismos serán tomados el día lunes 29.