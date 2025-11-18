«Justicia Divina»: la jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad y quedó inhabilitada

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental “Justicia Divina”, que provocó la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. La exmagistrada no estuvo presente en la audiencia.

Los 11 integrantes del jurado de Enjuiciamiento, encabezado por la Presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, definieron el veredicto por mayoría durante el fin de semana, en una sentencia de 115 páginas.

Las imputaciones concretas fueron, entre otras, malversación de fondos, incumplimiento de deberes públicos y violación de secreto.

El fallo

El secretario permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Ulises Jiménez, fue el encargado de leer la sentencia. Así, a las 10.40 anunció que por unanimidad de los miembros se resolvió “uno, destituir a la doctora Julieta Makintach, integrante del Tribunal Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro y subrogante del Tribunal Criminal Nº 3 del Departamento Judicial. Dos, decretar su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial. Tres, imponer las costas a la magistrada acusada”.

Continuó: “Cuatro, comunicar a la Suprema Corte de Justicia lo aquí resuelto con adquisición del testimonio de la sentencia y disponer que a través de su Secretaría de Administración proceda a partir de la efectiva notificación, accesar los pagos que se efectúan en virtud de los dispuestos por el artículo 35 de la ley 13.661”.

Y cerró: “Cinco, poner en conocimiento del Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia y del Consejo de la Magistratura el presente resolutorio con adjunción de copias certificadas del mismo”.

“¡Justicia por papá!”

“Dieguito” Fernando Maradona, hijo del “Diez” y de Verónica Ojeda, estuvo presente en los tribunales y presenció el momento en el que destituyeron a la jueza.

“Dieguito quiso venir para hacer Justicia por su papá”, aseguró Verónica Ojeda sorbe la participación del menor en esta audiencia clave. Al salir de los tribunales de San Isidro, donde se leyó el veredicto contra la magistrada, Dieguito lanzó un grito que conmovió a los presentes: “¡Justicia por papá!“.

“Volver a creer en la Justicia”

Mientras tanto, Gianinna Maradona celebró la destitución de la jueza con posteos en su cuenta de Instagram. Allí, primero escribió: «Un guiño al cielo, un abrazo al alma. De a poco cada uno va teniendo lo que se merece… GRACIAS!».