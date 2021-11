Julián Domínguez, en la Bolsa de Cereales: «La plataforma del crecimiento y del desarrollo es el diálogo»

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, afirmó que «la plataforma del crecimiento y del desarrollo es el diálogo», durante el acto por el cierre del año en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires junto a la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Argentrigo, la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar); y la Asociación Argentina de Girasol (Asagir).

En ese marco, Julián Domínguez sostuvo: «a través de escucharnos, de compartir miradas es la forma de construir juntos las mejores decisiones. Quiero destacar también que el Presidente Alberto Fernández me dijo que me convocaba porque creía y me pedía que el diálogo sea el instrumento para encontrar soluciones». «Y si potenciamos nuestras capacidades seguramente eso va a beneficiar a todo el país», añadió.

El ministro nacional expresó que «la riqueza está en la diversidad de pensamiento» y exhortó a que «aprendamos los argentinos que las diferencias son oportunidades para crecer». «Los países que han crecido son aquellos que se han organizado y que a partir del diálogo han construido propósitos compartidos», completó.

Además, destacó «el trabajo que se ha hecho desde el Consejo Económico y Social, del Consejo, en el proyecto de ley que se envía al Congreso de la Nación». «Es una ley de fomento agrobioindustrial que es fruto del consenso y de la organización de intereses en función de un proyecto común», remarcó.

«Estoy convencido que este nuevo concepto de agrobioindustria es el lanzamiento hacia el futuro», manifestó Julián Domínguez y señaló que «el sector claramente demostró estar preparado para incorporar en nuestro país los desafíos que nos presenta el nuevo orden global».

En ese sentido, el titular de la cartera agropecuaria planteó su «compromiso con la biotecnología» y llamó a «aceptar que el cambio climático vino para quedarse». «Las nuevas tecnologías nos permitirán mejorar rendimiento y también satisfacer la demanda de los distintos mercados», agregó.

También sostuvo que «Argentina tiene un dispositivo científico-tecnológico que es un logro de nuestro país y que estamos poniendo en valor».

En otro tramo de su exposición, remarcó la meta de su cartera de «exportar 100 mil millones de dólares». «Es un objetivo. Y estamos trabajando en esta dirección», resaltó. En ese sentido, afirmó que «la producción, el valor agregado y las exportaciones son directamente proporcionales» e indicó que «el crecimiento de la producción se replique con mayor valor agregado y más exportación».

Participaron Luis Zubizarreta, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja); Miguel Cané, titular de Argentrigo; Alberto Morelli que preside la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar); y Enrique Moro de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir).

También estuvieron el Ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos, Juan José Bahillo; su par bonaerense en la cartera de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y Diego Giuliano, Secretario de Transporte de la Nación.