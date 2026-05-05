Puertos Privados 2026: Con un congreso, el sector define en Buenos Aires la hoja de ruta para la competitividad del comercio exterior argentino

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) anuncia la realización de su Congreso Anual, un encuentro estratégico que marcará la agenda logística y productiva del país. El evento se llevará a cabo este martes 5 de mayo de 2026, de 14:30 a 19:15 hs, en el Salón Belgrano de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En un contexto donde 9 de cada 10 operaciones de comercio exterior pasan por las terminales privadas, el Congreso se posiciona como el foro central para discutir la modernización del sistema portuario y su impacto directo en la capacidad exportadora de la Argentina.

Gabriela Ardissone, Presidenta de la CPPC, destacó la relevancia de este encuentro en el actual escenario: “Las terminales portuarias son la puerta de entrada al abastecimiento global y el motor de salida de nuestra producción nacional. Este Congreso es el espacio donde los sectores público y privado articularemos las soluciones necesarias en infraestructura, tecnología y desregulación para que la logística nacional se transforme en una ventaja competitiva definitiva».

Logística y Competitividad Portuaria

La jornada iniciará con la mesa titulada “Diversificación de cargas y eficiencia logística: estrategias para ampliar la competitividad portuaria Argentina”. En este espacio participarán Roberto Triay Cuestas (Exolgan), Daniel Swier (Grupo Euroamerica) y Cristian López (Patagonia Norte), bajo la moderación de Emiliano Galli (Trade News). El debate se centrará en la especialización de las operaciones, el desarrollo de infraestructura, la conectividad multimodal y el crecimiento de los mercados.

El Eje Agroexportador

Posteriormente, el protagonismo pasará al sector exportador. Luis Zubizarreta (Vicepresidente de la CPPC) y Gustavo Idígoras (Presidente de CIARA-CEC) analizarán la escala operativa, la eficiencia y los criterios de sustentabilidad dentro de la agroindustria y el complejo portuario. Este bloque contará con la moderación de la periodista especializada Gabriela Maidana.

Marco Legal y Desregulación

El tercer panel abordará una temática central de la agenda política actual: “Desregulación y nuevo sistema de cabotaje”. La disertación estará a cargo del Diputado Nacional Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien profundizará en la modernización de las leyes y la competitividad del sector.

Expo, Geopolítica e Infraestructura

Ariel Armero, de Global Ports, realizará la presentación de la EXPO GLOBAL PORTS Hidrovía & Offshore 2026 que congregará a los actores de la logística y la industria del Oil & Gas Offshore. A continuación, se llevará a cabo un análisis sobre el escenario geopolítico global, disertarán Juan Maximiliano Moreno (Director del INAI) junto a Julio Delfino (Presidente del Centro de Navegación),

Transporte y Logística

El sexto segmento fusionará los temas de infraestructura y transporte. Cristian Cunha (Secretario de Cooperación de Santa Fe) y Alejandro Núñez (Presidente de Trenes Argentinos Cargas) debatirán sobre la planificación de los accesos a los puertos, la integración ferroviaria y la búsqueda de eficiencia en los modos de transporte.

Seguridad, Trabajo y Vía Navegable

El cierre del evento se enfocará en tres áreas críticas de regulación. Guillermo Limonti, asesor de la Secretaría de Trabajo, expondrá sobre la evolución de los vínculos laborales y la normativa vigente en el ámbito portuario.

Seguidamente, el Subsecretario de Seguridad de la Nación, Diego Freitas Ortiz de Rosas, y el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, discutirán sobre los protocolos de control, seguridad y el combate al narcotráfico.

Finalmente, Iñaki Arreseygor, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, cerrará con una presentación sobre el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal que se está llevando a cabo y cómo influye en la productividad de toda la cadena de valor.