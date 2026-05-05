Ganaderia: Víctor Tonelli resalta el impacto comercial del ya vigente acuerdo Mercosur-UE

La entrada en vigencia provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ya muestra efectos concretos en el negocio de la carne vacuna argentina, especialmente en la cuota Hilton.

El consultor ganadero Víctor Tonelli aseguró que el impacto comercial ya se refleja en los valores de exportación: “El precio de la cuota Hilton pasó de 20.000 a 23.000–24.000 dólares, según el momento y el exportador”. Según explicó al sitio Valor Agro, esto responde a la eliminación del arancel: “Pasa del 20% a cero, hay un ahorro directo”.

Un beneficio millonario para la cadena

El especialista destacó la magnitud del impacto económico: “Suponte que termine siendo mil dólares más sobre casi 30.000 toneladas, estás hablando de unos 100 millones de dólares que ingresan al resultado final de la cadena”.

Además, subrayó que este beneficio no implica resignaciones internas: “No hay ningún privado en la cadena que tenga que ceder nada, se lo ahorra el fisco europeo”.

Nueva cuota: alto beneficio, bajo volumen

Respecto a la nueva cuota de carne con arancel reducido, Tonelli relativizó su impacto estructural: “Es una cuota que te permite ingresar con un 7,5% de arancel, cuando fuera de cuota pagás entre 50 y 55%”.

Sin embargo, aclaró: “Es un volumen muy pequeño, no va a cambiar el número de exportaciones de ninguno de los países”.

Para el primer año, el volumen es limitado: “Estamos hablando de 13.000 toneladas, que es la nada misma en términos del negocio total”.

Críticas a la discusión por el reparto

El consultor fue crítico con la negociación entre países del bloque: “Me parece una pérdida de tiempo discutir cómo repartir esta cuota”.

Y propuso una salida pragmática: “Como es tan poco volumen, dividiría en cuatro y me pondría a trabajar en temas más importantes”.

Entre esos temas, señaló uno clave: “La resolución de carne y cuero libre de deforestación, que entra en vigencia en 2027”.

Alerta por exigencias ambientales

Tonelli advirtió que esta normativa europea corre por fuera del acuerdo comercial: “No tiene nada que ver con el acuerdo, va por otro carril y sigue vigente”.

En ese sentido, llamó a priorizar su tratamiento: “Nos quedan meses para ver cómo vamos a cumplir esto y viabilizarlo”.

Impacto interno: menos oferta y presión sobre precios

En el plano local, el especialista anticipó efectos en el mercado interno: “Este año va a haber entre 200 y 250 mil toneladas menos de oferta”.

Mientras tanto, la exportación se mantiene firme o en crecimiento, lo que reduce la disponibilidad interna: “El consumo va a caer entre 5 y 6 kilos por habitante”.

Precio vs oferta: la mirada de Tonelli

El analista planteó una visión clara sobre la dinámica del mercado: “No es un problema de precios, es un problema de oferta”.

Y explicó: “No es que sube el precio y baja el consumo, es que cae la oferta y el precio reacciona”.

Incentivo a la producción

Finalmente, destacó que el contexto actual ya está generando cambios en el comportamiento de los productores: “Este escenario hizo que desde octubre arrancara un proceso de retención”.

Como dato concreto, señaló: “En 2026 llevamos más de un 10% de caída en la oferta, eso es retención claramente”