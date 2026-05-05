El valor del agua, uno de los ejes centrales del Simposio Regional Fertilidad 2026 en Santa Rosa

El próximo 20 de mayo se realizará en Santa Rosa, La Pampa, el Simposio Regional Fertilidad 2026, organizado por el Equipo de Trabajo “Grupo Producir en Semiárida” de la Facultad de Agronomía de la UNLPam y Fertilizar Asociación Civil, con la coordinación académica de Martín Díaz Zorita y Esteban Ciarlo.

El encuentro, que tendrá lugar en el Hotel Mercure en modalidad presencial, reunirá a asesores y productores agropecuarios, profesionales, estudiantes, técnicos y representantes de empresas del sector, en una jornada enfocada en los desafíos de la nutrición en ambientes semiáridos y subhúmedos.

En este contexto, uno de los ejes centrales será el rol del agua como factor clave en la productividad de los sistemas agrícolas y cómo la nutrición de cultivos permite potenciar su aprovechamiento.

La apertura técnica estará a cargo del Dr. Nahuel Reussi Calvo (Raíz Científica – UNMP – CONICET), quien desarrollará la conferencia “Agregado de valor al agua a través de la nutrición de cultivos”. Durante su exposición, abordará cómo una adecuada estrategia nutricional puede mejorar la eficiencia en el uso del agua en regiones donde este recurso es limitante, generando impactos directos en los rendimientos y en la sostenibilidad de los sistemas productivos.

A continuación, el Dr. Esteban Ciarlo (Fertilizar AC – FAUBA) presentará un análisis integrado sobre el estado de la fertilidad en los suelos de estas regiones, compartiendo resultados concretos de la aplicación de estrategias de fertilización en cultivos extensivos y ofreciendo una mirada clave para identificar brechas y oportunidades de mejora en el uso de nutrientes.

A lo largo de la jornada, el Simposio brindará herramientas concretas para comprender la relación entre la nutrición de cultivos y la disponibilidad hídrica, a partir de información regional, experiencias de largo plazo y datos generados por distintas estrategias de manejo.

De esta manera, el Simposio Regional Fertilidad 2026 se presenta como un espacio ideal para reflexionar sobre cómo maximizar el valor de cada milímetro de agua a través de decisiones agronómicas eficientes, contribuyendo al desarrollo de una producción más sostenible y resiliente.

Acompañan este evento instituciones como el Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) y cuenta con el apoyo de empresas como: COFCO, AMAGGI, BUNGE, ACA, LARTIRIGOYEN, ESAGRO y FEDEA.

La jornada tiene cupos limitados y requiere de pre inscripción en el siguiente link: https://www.eventbrite.com.ar/e/simposio-regional-fertilidad-2026-tickets-1985938828496?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true

Más información en:

https://fertilizar.org.ar/publicaciones_y_eventos/simposio-fertilidad-regional-2026/