Juicio de Enjuiciamiento: se suspende el sorteo de abogados

La Secretaria del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio dio a conocer el Decreto Nº 011726 en el que se informa sobre la suspensión del sorteo de abogados con respecto al Juicio de Enjuiciamiento, que se había dispuesto por por parte del Tribunal de Justicia, para con la Dra. Maria Florencia Valinoti, y quien hasta el viernes 23 ultimo tenia el cargo de Juez de Faltas, y que se había dictado una sentencia en su contra, y al presentar su renuncia al cargo, que se suspende el mismo. En la nota se hace mención que la medida se toma hasta nueva disposición del Tribunal.

El sorteo de letrados para conformar el jurado de enjuiciamiento iba a ser hoy miércoles en horas de la mañana en el recinto del Concejo Deliberantes